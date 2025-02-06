Червиченко — о Шапи Сулейманове в МЛС: чем европейский трофей слаще американского?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити». Магомед-Шапи Сулейманов является выпускником академии «Краснодара».

«Почему Шапи едет в МЛС доигрывать? Это у нас старое представление о МЛС. Американская лига всё время пополняется футболистами из Латинской Америки и Мексики, поэтому там неплохой уровень футбола. Там не так просто играть, забивать и показывать хороший футбол. У Сулейманова нигде не складывалось. Возможно, сложится там.

Зачем Шапи возвращаться в Европу, если ему будут хорошо платить? У нас почему-то считается целью попадание в европейский клуб. Но мне кажется, что у игроков в первую очередь стоит цель заработать деньги, а потом — трофеи. Чем европейский трофей слаще американского? Только для нас, кто живёт в Европе, это не играет роли. А тем, кто живёт в том полушарии, это важно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.