Червиченко — об Игнатьеве: алжирский чемпионат — один из сильнейших в Африке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Мне кажется, что Алжир поинтереснее Армении, поскольку это страна на берегу Средиземного моря. Всё-таки это бывшая французская колония. Но многое зависит от места, где команда будет играть. Экзотика — это интересно. Нельзя забывать, что алжирский чемпионат — один из сильнейших в Африке, наравне с Египтом.

Возможно, Игнатьев перешёл в алжирскую команду из-за Циннбауэра, с которым работал в «Локомотиве». Вряд ли селекционеры клуба долго искали Ивана и отсматривали его в Армении, чтобы подписать. Явно этот трансфер состоялся по старым связям», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.