39-летний Лука Модрич хочет продлить контракт с «Реалом» ещё на год — AS

39-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич желает пролонгировать своё трудовое соглашение со «сливочными» ещё на сезон. Об этом сообщает AS. Действующий контракт хорватского футболиста заканчивается грядущим летом.

По информации источника, на текущий момент между сторонами ещё не было обсуждения будущего Модрича в «Реале». Клуб и игрок готовы перенести разговор о новом контракте на конец сезона. Подчёркивается, что 39-летний полузащитник хочет оставаться футболистом «Реала» как минимум до чемпионата мира 2026 года.

Модрич выступает в составе «сливочных» с 2012 года. За этот период он принял участие в 569 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 92 результативными передачами.

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