Капитану «Лас-Пальмаса» Кирьяну Родригесу повторно диагностировали рак

Капитан «Лас-Пальмаса» полузащитник Кирьян Родригес сообщил, что ему повторно диагностировали рак.

«Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Мне придётся снова взять паузу и пройти ещё один курс химиотерапии, чтобы побороть болезнь», — приводит слова Родригеса официальный аккаунт «Лас-Пальмаса» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в 2022 году у футболиста диагностировали лимфому Ходжкина — это опухолевое заболевание лимфатической системы. В январе 2023 года стало известно, что футболист победил болезнь и смог вернуться на поле.

Родригесу 28 лет. Всю свою профессиональную карьеру полузащитник провёл в «Лас-Пальмасе». В нынешнем сезоне футболист провёл 22 матча во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.