«Ливерпуль» может купить Френки де Йонга у «Барселоны» за € 35 млн — Caught Offside

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием 27-летнего полузащитника Френки де Йонга грядущим летом, футболист на текущий момент играет за «Барселону». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в английском клубе по-прежнему заинтересованы в усилении полузащиты. Подчёркивается, что «Барселона» может продать нидерландского футболиста за € 35 млн. Помимо де Йонга, «Ливерпуль» также следит за 23-летним полузащитником «Штуттгарта» Ангело Штиллером.

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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