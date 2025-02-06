Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: западные клубы понимают, в какой ситуации Россия, — хотят развести на деньги

Червиченко: западные клубы понимают, в какой ситуации Россия, — хотят развести на деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что западные клубы понимают, в какой ситуации находится Россия, и что с неё можно всё получить.

«Рассказывают любые сказки. Не исключено, что Саласара вообще не хотели покупать. Может, какую-то команду хотели развести на деньги, а теперь выдумывают историю. Я хорошо понимаю менталитет западных клубов — если там есть деньги, они согласятся на всё. Тем более что понимают, в какой ситуации находится Россия, что с неё можно всё получить. «Зенит» при желании может рассчитаться с кем угодно и как угодно. Пути есть разные. Португальцы — европейские цыгане. Чистота сделки их интересует не в первую очередь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Червиченко — об Игнатьеве: алжирский чемпионат — один из сильнейших в Африке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android