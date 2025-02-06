Червиченко: западные клубы понимают, в какой ситуации Россия, — хотят развести на деньги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что западные клубы понимают, в какой ситуации находится Россия, и что с неё можно всё получить.

«Рассказывают любые сказки. Не исключено, что Саласара вообще не хотели покупать. Может, какую-то команду хотели развести на деньги, а теперь выдумывают историю. Я хорошо понимаю менталитет западных клубов — если там есть деньги, они согласятся на всё. Тем более что понимают, в какой ситуации находится Россия, что с неё можно всё получить. «Зенит» при желании может рассчитаться с кем угодно и как угодно. Пути есть разные. Португальцы — европейские цыгане. Чистота сделки их интересует не в первую очередь», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.