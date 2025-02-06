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«Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком команды — Нету

«Зенит» готов сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком команды — Нету
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«Зенит» готов увеличить заработную плату 27-летнего полузащитника «Фламенго» Жерсона в три раза и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в санкт-петербургском клубе видят в бразильском футболисте идеальную замену для Вендела, который покинет команду грядущим летом.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Зенит» сделал предложение «Фламенго» по Жерсону в размере € 28 млн.

Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жерсона составляет € 20 млн.

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