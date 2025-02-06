Гунько: если Сперцян уедет из «Краснодара», то только в топ-чемпионат

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько считает, что в случае если полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян захочет покинуть стан «быков», то ему стоит переходить в клуб из топ-лиги.

«Сперцян — готовый футболист. Он хорошо проявляет себя в РПЛ и за сборную Армении. Это ведущий футболист. Сложится его отъезд или нет, будет зависеть от переговоров и предложений, которые будут поступать. Как я понимаю, хоть бы куда он не собирается уехать. Если бы так, Эдуард уже играл бы в какой-нибудь команде не из топов. Но он делает всё правильно. Если уезжать из «Краснодара», то только в топ-чемпионат», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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