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Гунько: если Сперцян уедет из «Краснодара», то только в топ-чемпионат

Гунько: если Сперцян уедет из «Краснодара», то только в топ-чемпионат
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько считает, что в случае если полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян захочет покинуть стан «быков», то ему стоит переходить в клуб из топ-лиги.

«Сперцян — готовый футболист. Он хорошо проявляет себя в РПЛ и за сборную Армении. Это ведущий футболист. Сложится его отъезд или нет, будет зависеть от переговоров и предложений, которые будут поступать. Как я понимаю, хоть бы куда он не собирается уехать. Если бы так, Эдуард уже играл бы в какой-нибудь команде не из топов. Но он делает всё правильно. Если уезжать из «Краснодара», то только в топ-чемпионат», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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