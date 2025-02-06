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Шарль Каборе: когда идёт борьба за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы

Шарль Каборе: когда идёт борьба за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал, что, по его мнению, важнее — стиль команды, в котором она играет, или результат.

— Что важнее: стиль или результат?
— Когда я играл в «Краснодаре», президент клуба Сергей Галицкий акцентировал внимание на стиле игры, то, как команда выступает на поле. Но нужно понимать, что для достижения результата иногда нужно отходить от стиля. В футболе, как ни крути, главное — результат. Возьмите мадридский «Реал»: даже в те моменты, когда они плохо играют, они способны добиваться результата и зарабатывать трофеи. И в определённый момент, когда речь идёт о борьбе за чемпионство, лучше отказаться от стиля ради победы в чемпионате или каком-либо другом турнире, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

Шарлю Каборе 36 лет, карьеру футболиста он начал в клубе «Либурн-Сен-Сёрин». С 2008 по 2013 год Шарль выступал за «Марсель», откуда перебрался в «Кубань». В составе жёлто-зелёных Каборе дошёл до финала Кубка России. Трофеев в российских клубах экс-полузащитник так и не выиграл, хотя после «Кубани» провёл четыре года в «Краснодаре» и два — в московском «Динамо». Последним клубом для Шарля стал французский «Ньор».

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