ЖФК «Зенит» победил «Фенербахче» в товарищеском матче благодаря хет-трику Гживиньской

Завершился товарищеский матч между женскими командами «Зенит» и «Фенербахче». Игра проходила в Стамбуле. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу российской команды.

На 41-й минуте счёт в игре открыла футболистка турецкой команды Марта Синтра. В середине второго тайма полузащитница санкт-петербургского клуба Габриэла Гживиньска восстановила равновесие, реализовав 11-метровый удар. На 75-й минуте Гживиньска оформила дубль и вывела «Зенита» вперёд. В добавленное ко второму тайму время польская футболистка забила свой третий мяч во встрече.

11 февраля сине-бело-голубые проведут заключительный матч сбора, в котором сыграют с «Краснодаром».

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