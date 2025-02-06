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Экс-тренер «Спартака» Гунько: физическая форма Дзюбы великолепна

Экс-тренер «Спартака» Гунько: физическая форма Дзюбы великолепна
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Бывший тренер московского «Спартака», ныне главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о физической форме нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Физическая форма Дзюбы великолепна! Он забил и во вчерашней игре. Задача нападающего — забивать и быть полезным. Уже тренер будет понимать, как под это настроить остальных 10 игроков и тех, кто выходит на замену», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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