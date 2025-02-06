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Мостовой — об Игнатьеве в Алжире: обалдеть, экзотика! Что для этого надо сделать?

Мостовой — об Игнатьеве в Алжире: обалдеть, экзотика! Что для этого надо сделать?
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Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию».

«Обалдеть! Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб. Что надо сделать, чтобы уехать в Алжир? Но если данную команду тренирует Циннбауэр, с которым Игнатьев работал в «Локомотиве», — это ключевой фактор. Все ответы отпадают сразу же. Иван поехал к человеку, которого знает и который его пригласил. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть. Уровень сборной Алжира хороший, но чемпионат страны — экзотика», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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