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«Не обеднеет». Губерниев — о штрафе Дзюбы в 250 тыс. рублей за резонансное интервью

«Не обеднеет». Губерниев — о штрафе Дзюбы в 250 тыс. рублей за резонансное интервью
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, стоило ли комитету по этике РФС оштрафовывать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на 250 тыс. рублей в связи с интервью футболиста, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

«Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным… Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все — говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В указанном интервью Дзюба поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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