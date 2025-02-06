«Не обеднеет». Губерниев — о штрафе Дзюбы в 250 тыс. рублей за резонансное интервью

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, стоило ли комитету по этике РФС оштрафовывать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу на 250 тыс. рублей в связи с интервью футболиста, которое было опубликовано в минувшем ноябре.

«Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным… Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все — говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В указанном интервью Дзюба поделился взглядом на ситуацию с его уходом из «Локомотива», а также подверг критике генерального директора железнодорожников Владимира Леонченко.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме Артём Дзюба оштрафован на 250 тыс. рублей за резонансное интервью — источник

Самые скандальные футболисты в истории: