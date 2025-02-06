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Шарль Каборе: сейчас я отвечаю за весь спорт в Буркина-Фасо

Шарль Каборе: сейчас я отвечаю за весь спорт в Буркина-Фасо
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Бывший полузащитник «Краснодара», «Кубани» и московского «Динамо» Шарль Каборе рассказал о своей работе в правительстве Буркина-Фасо.

— Я слышал, что вы стали амбассадором спорта в Буркина-Фасо.
— Да, именно так. Работаю в правительстве Буркина-Фасо. Я был назначен нашим президентом, капитаном Ибраимом Траоре, на эту должность. Сейчас я отвечаю за весь спорт в моей стране. Хочу развивать спорт в Буркина-Фасо, сделать его лучше. Мы мечтаем показать международному сообществу, на что способны. У меня, знаете, во многом дипломатическая работа. Планируются международные контакты, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

В составе сборной Буркина-Фасо Каборе принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Больше всего игр в России полузащитник провёл за «Краснодар» — 124. В этих встречах он забил два гола и сделал шесть результативных передач. Каборе играл за «быков» с 2015 по 2019 год, а затем перешёл в московское «Динамо».

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