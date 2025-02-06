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Аморим объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не подписал нападающего в январе

Аморим объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» не подписал нападающего в январе
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о трансферной политике клуба в это зимнее трансферное окно.

«Мы очень осторожны с трансферами, потому что в прошлом допустили некоторые ошибки. Это моё решение, поэтому мы идём на определённый риск, но это наш путь. У меня есть чёткое представление о том, что я хочу сделать, и я иду на эти риски, потому что в конечном итоге это окупится», — приводит слова Аморима Mirror.

Напомним, в конце зимнего трансферного окна форвард Маркус Рашфорд перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа. Кроме того, бразильский вингер Антони отправился в аренду в «Бетис» в январе.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

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