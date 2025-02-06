Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мой брат, какая невероятная карьера!» Роналду отреагировал на уход Марсело из футбола

«Мой брат, какая невероятная карьера!» Роналду отреагировал на уход Марсело из футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника «сливочных» Марсело.

«Мой брат, какая невероятная карьера! Мы многое прожили вместе. Были годы достижений, побед и незабываемых моментов. Ты больше, чем товарищ по команде, ты — друг по жизни. Спасибо за всё, приятель. Желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — написал португальский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Роналду и Марсело вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2009 по 2018 год. В составе «сливочных» бразильский защитник выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

Марсело Подробнее
Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
«Реал» отреагировал на новость о завершении Марсело карьеры футболиста

Роналду с детьми встретился с Санта-Клаусом в Финляндии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android