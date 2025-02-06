«Мой брат, какая невероятная карьера!» Роналду отреагировал на уход Марсело из футбола

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника «сливочных» Марсело.

«Мой брат, какая невероятная карьера! Мы многое прожили вместе. Были годы достижений, побед и незабываемых моментов. Ты больше, чем товарищ по команде, ты — друг по жизни. Спасибо за всё, приятель. Желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе жизни», — написал португальский футболист в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Роналду и Марсело вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2009 по 2018 год. В составе «сливочных» бразильский защитник выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

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