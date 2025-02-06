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Борис Игнатьев: Иван Игнатьев не стал искать возможность развиваться как серьёзный игрок

Борис Игнатьев: Иван Игнатьев не стал искать возможность развиваться как серьёзный игрок
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию».

«Даже трудно представить, что заставило Ивана Игнатьева поехать в Алжир. Совсем молодой человек ищет клуб, где больше платят. Я не думал, что талантливый футболист, который хорошо начал свою карьеру в «Краснодаре» и молодёжной сборной России, не продлил её и не стал искать возможность развиваться как личность и серьёзный футболист. Мне кажется, что скоро мы подведём итог карьеры Игнатьева, хотя мне этого не хотелось бы. Итог будет прост — он поиграет совсем немного, его отношение к футболу не изменится, и он не будет предъявлять к себе требований», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Иван Игнатьев выступал в «Урарту» с июня 2024 года. Ранее он играл за сербский «Железничар Панчево». Игнатьев является воспитанником академии «Краснодара».

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