Главный тренер «Урарту» поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Локомотивом»
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о товарищеском матче с московским «Локомотивом», который состоится 8 февраля.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Не начался
Урарту
Ереван, Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы готовимся к чемпионату. «Локомотив» — достаточно серьёзный соперник. Это серьёзная проверка для клуба и наших футболистов. У нас есть план подготовки, который на данный момент идёт без корректировки. Будем его придерживаться. Игра стоит как нагрузка для определённого количества футболистов», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место.
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