Вячеслав Федорищев рассказал об угрозах после заявлений о коррупции в российском футболе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что получал угрозы после его громкого заявления о коррупции в российском футболе.

— На следующий день после того, как я в рамках своих должностных полномочий, как губернатор, на комиссии Госсовета по спорту озвучил очень простое предложение — нам губернаторам, которые входят в эту комиссию, не финансировать безобразие коррупционное, судейские откаты в футболе, у меня началась целая отдельная история с российским футболом.

— Угрожали?

— Конечно, угрожали. Так и продолжают. Причем, вы знаете, на таком уровне, что иногда аж уши заворачиваются, как страшно. Я никому об этом никогда не скажу, потому что мне может быть страшно.

— Уже сейчас сказали.

— Не страшно, конечно, но уши заворачиваются, люди такие вещи говорят. Но самое главное — понимать, что это только начало. Я уверен, что в этом году из недели в неделю, из месяца в месяц те, кто внимательно следит за футболом и около футбола, что важно, за теми людьми, которые по-настоящему так немножко за ширмой стоят и руководят некоторыми процессами, — я уверен, что мы все, как болельщики футбола, будем радоваться тому, что происходят позитивные изменения. Я уверен, я вам больше скажу, я знаю, что так будет, — приводит слова Федорищева «КП Спорт».

В ноябре 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам чиновника, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.