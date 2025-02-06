«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00

Сегодня, 6 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.

«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: