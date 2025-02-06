«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка лиги начнётся в 23:00
Поделиться
Сегодня, 6 февраля, состоится ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первый матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоялся 8 января. В той игре победу со счётом 1:0 одержал лондонский клуб. Единственный гол во встрече забил полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль.
Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 1-й матч
08 января 2025, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бергвалль – 86'
«Ливерпуль» является действующим победителем данного турнира. В финале Кубка лиги минувшего сезона мерсисайдцы обыграли «Челси» со счётом 1:0.
Материалы по теме
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
- 6 февраля 2025
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:36
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:05
-
18:56
-
18:53
-
18:50
-
18:47
-
18:42
-
18:35
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:10
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:45
-
17:41