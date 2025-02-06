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Аморим — журналистам: теперь Рашфорд — в «Астон Вилле». Задавайте Эмери вопросы о нём

Аморим — журналистам: теперь Рашфорд — в «Астон Вилле». Задавайте Эмери вопросы о нём
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отказался отвечать на вопрос журналистов о крайнем нападающем Маркусе Рашфорде, который нынешней зимой был арендован «Астон Виллой» до конца сезона.

«К счастью, Маркус сейчас в Бирмингеме, где работает с Унаи [Эмери], так что в этом месяце вы можете задать вопросы [о Рашфорде] другому тренеру. Мы сосредоточены на наших футболистах», — приводит слова Аморима журналист Самуэль Лакхерст в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, при Амориме 27-летний нападающий перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение Рашфорда с манкунианцами рассчитано до 2028 года.

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