Гунько: если у футболиста есть мотивация играть в еврокубках, он приедет в Армению

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько считает, что Армения — хороший вариант для футболистов, желающих проверить свой уровень и сравнить себя на европейской арене.

«Если футболист понимает, что в Армении спортивная составляющая и мотивация играть в еврокубках, если он ставит задачу проявить себя в Европе, то он приедет. Армянская команда выступала на «Стэнфорд Бридж» с «Челси». И мы могли попасть на эту команду. В этом году мы играли с «Баником». Проверить свой уровень и сравнить себя на европейской арене — хороший путь. У нас достаточно много полюсов, которыми мы можем привлечь футболистов. Видим, что ребята едут сюда и ни о чём не жалеют. Да и уезжают от нас — за полтора года мы продали четырёх игроков в Румынию, в Россию, открылся и африканский рынок», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.