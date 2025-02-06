Червиченко: не исключено, что «Спартак» через год будет расторгать контракты с новичками

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не исключил, что красно-белые через год начнут расторгать контракты с новыми игроками.

«Видимо, в «Спартаке» расторгают контракты с футболистами по принципу «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». В клубе признают ошибки, расстаются и отправляют в утиль. Плохо, что после этого клуб продолжает действовать в том же ключе, набирая очередных спорных футболистов. Не исключено, что через год-два их будут отправлять на мороз, выплачивая компенсации», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, этой зимой «Спартак» приобрёл Илью Помазуна. Также стало известно, что красно-белые близки к осуществлению ещё трёх трансферов.