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«Факел» совершил камбэк и обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

«Факел» совершил камбэк и обыграл «Торпедо» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между воронежским «Факелом» и московским «Торпедо». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
0:1 Максимов – 32'     1:1 Мертенс – 50'     2:1 Каштанов – 59'    

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Торпедо» Максим Максимов. В начале второго тайма полузащитник «Факела» Дилан Мертенс восстановил равновесие. На 59-й минуте нападающий Алексей Каштанов вывел воронежский клуб вперёд.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» набрал 14 очков и занимает 14-е место. В свою очередь, после 21 тура Мелбет Первой лиги «Торпедо» заработало 43 очка и располагается на второй строчке, отставая от лидирующий «Балтики» на два очка.

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