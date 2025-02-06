Видео: Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду станцевал с мамой на вечеринке по случаю своего юбилея. В среду, 5 февраля, игроку исполнилось 40 лет.

На текущий момент футболист забил 923 гола за карьеру. При этом 788 раз он отметился на клубном уровне, ещё 135 раз — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне португальский футболист принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с саудовским клубом рассчитано до конца июня 2025 года.

40-летний футболист пять раз выигрывал «Золотой мяч» и столько же побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы.