Клубы Ла Лиги требуют наказания для «Реала» из-за жалоб «сливочных» на судейство — Relevo

Большинство клубов Ла Лиги выступило с требованием ввести санкции против мадридского «Реала» за чрезмерную критику судейства с его стороны, о чём сообщает Relevo. Данные клубы заявили об этом на заседании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), где также присутствовал глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

По информации источника, неназванные клубы испанской Примеры считают подобную критику «сливочных» в адрес судейства «актом давления». При этом представителей самого «Реала» не было на указанном заседании RFEF.

Напомним, ранее «Королевский клуб» представил официальную жалобу для RFEF на судейство в минувшем матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (0:1). В документе «Реал» обозначил необходимость полного обновления судейской системы в стране.

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