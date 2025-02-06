Червиченко: Роша — не ключевой игрок ЦСКА, надо продавать, если предложат хорошие деньги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о потенциальном уходе центрального защитника Виллиана Роши из московского ЦСКА.

«Роша — злой и неплохой футболист. Но вокруг него много конфликтов, из-за которых он пропускает матчи. Мне кажется, что Роша — это не ключевой футболист ЦСКА. Если за бразильца предложат хорошие деньги, надо продавать. Если нет — оставлять. Он не портит игру и не мешает, а наоборот, приносит только пользу. Всё зависит от уровня предложения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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