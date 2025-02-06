Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Урарту» объяснил трансфер двух игроков из «Акрона»

Главный тренер «Урарту» объяснил трансфер двух игроков из «Акрона»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько объяснил трансфер двух игроков из «Акрона» Максима Палиенко и Антона Килина.

«Нет никакого секрета, почему мы взяли двух игроков из «Акрона» — футболисты, которые появляются на любом рынке, если они попадают под наши требования и возможности, изучаются нами. Игрок может быть и из Грузии, и из Бразилии. Так получилось, что из «Акрона» мы взяли двух», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Палиенко выступал в составе «Акрона» с 2021 года. За это время Максим сыграл в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Килин выступал за «Акрон» с 2021-го. В 2022 году он стал капитаном команды и вместе с «Акроном» прошёл до первого этапа финала Пути регионов Кубка России.

Материалы по теме
Гунько: если у футболиста есть мотивация играть в еврокубках, он приедет в Армению
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android