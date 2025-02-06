Главный тренер «Урарту» объяснил трансфер двух игроков из «Акрона»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько объяснил трансфер двух игроков из «Акрона» Максима Палиенко и Антона Килина.

«Нет никакого секрета, почему мы взяли двух игроков из «Акрона» — футболисты, которые появляются на любом рынке, если они попадают под наши требования и возможности, изучаются нами. Игрок может быть и из Грузии, и из Бразилии. Так получилось, что из «Акрона» мы взяли двух», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Палиенко выступал в составе «Акрона» с 2021 года. За это время Максим сыграл в 95 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Килин выступал за «Акрон» с 2021-го. В 2022 году он стал капитаном команды и вместе с «Акроном» прошёл до первого этапа финала Пути регионов Кубка России.