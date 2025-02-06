Неймар: был расстроен, когда Жезуш сказал, что я не могу играть на уровне «Аль-Хиляля»

Бывший нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что его расстроили слова главного тренера саудовской команды Жорже Жезуша, который до ухода бразильского игрока из клуба сказал, что он больше не может показывать свой привычный уровень футбола.

«Я готов играть. Конечно, я не смогу проводить на поле все 90 минут, поскольку долгое время не выходил на поле из-за травмы. Мне нужны матчи.

Очевидно, я был очень расстроен из-за слов Жорже Жезуша, что я больше не могу играть так же, как и вся остальная команда», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

31 января «Сантос» объявил о подписании Неймара, который до этого разорвал контракт с «Аль-Хилялем».

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