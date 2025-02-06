«Фиорентина» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 6 февраля, будет доигран матч 14-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер», который проходил 1 декабря 2024 года и был остановлен из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове. Игра пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Даниэле Довери из Рима (Италия).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Матч возобновится с 17-й минуты в тех же составах и той же игровой ситуации, которая существовала на момент остановки.

После 22 туров в активе «Фиорентины» 39 очков. Команда из Флоренции располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Интер» имеет в своём активе 51 очко после аналогичного количества встреч и занимает второе место в турнирной таблице Серии А.