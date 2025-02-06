«В «Реале» сошли с ума!» Президент Ла Лиги — о жалобе «сливочных» на судейство

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об официальной жалобе мадридского «Реала» для Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на судейство в матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1). В заявлении «сливочные» обозначили необходимость полного обновления судейской системы в стране.

«Реал» намерен навредить турниру. Этот клуб выстроил нарратив, в котором вишенкой на торте стало опубликованное на днях заявление. Они изображают из себя жертв, что не соответствует действительности, неправильно анализируют дело Негрейры, по которому ведётся расследование.

В случае [с Негрейрой] было доказано, что он мог влиять на повышение и понижение судей в статусе, но платежи арбитрам не были доказаны. «Реал» рассказывает, что стал жертвой. Но это преувеличенно и неуместно. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы навредить соревнованию. Судя по тексту заявления, соревнование является нечестным от начала и до конца. Они сошли с ума», — приводит слова Тебаса AS.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: