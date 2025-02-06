Гунько: Захаряну надо потерпеть и перебороть сложности в Испании

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о российском полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. По мнению Гунько, Захарян — одарённый футболист и может проявить себя в чемпионате Испании.

«Думаю, Арсен сам должен разобраться, из-за чего произошла такая ситуации в Испании. Полагаю, адаптация проходит. Ему надо потерпеть, перебороть сложности, которые есть, и не отступать! Он одарённый футболист, может проявить себя в чемпионате Испании», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян сыграл всего один матч за испанский клуб из-за травм.