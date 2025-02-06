Александр Мостовой считает, что возможный уход Роши станет серьёзной потерей для ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном уходе центрального защитника Виллиана Роши из московского ЦСКА.

«Возможный уход Роши станет серьёзной потерей для ЦСКА. Он является одним из основных защитников. Если учесть, что в обороне ЦСКА постоянно случаются травмы у Дивеева, а у других игроков — дисквалификации, будет утратой, если он покинет клуб зимой. Осталось играть всего 12 туров до конца чемпионата», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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