Экс-игрок «Краснодара» Каборе оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе считает, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги «Краснодар» сможет стать чемпионом.

— Наверное, вы видели, что «Краснодар» был очень близок к чемпионству в прошлом сезоне. Почему не получилось?

— Думаю, что последние годы «Краснодар» выступает очень хорошо и является претендентом на титул, но команде не хватает мастерства, как у «Зенита». Понятно, что у «Зенита» есть преимущество перед другими, но в этом сезоне я уверен, что «Краснодар» сможет стать чемпионом, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».