Александр Горшков: голы Соболева на сборах — хорошо, у него с этим возникали сложности

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о трёх забитых мячах нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущее межсезонье.

«Не могу сказать, получится ли раскрыться Соболеву во второй части сезона. Однако голы в матчах на сборах — это очень хорошо, потому что у Александра с этим возникали сложности. Но рановато делать выводы, что он будет играть так же и в чемпионате. В любом случае только официальные игры дадут ответ, получится ли у Соболева, ведь товарищеские матчи — это совсем другое.

Тем не менее матчи на сборах могут предоставить Александру шанс, чтобы Семак сделал на него больший акцент в чемпионате. Однако не могу утверждать, что у него всё получается, поскольку не смотрел игры «Зенита» и не видел забитые мячи Соболева. Может быть, он всю встречу выглядел плохо, но оказался в нужном месте и реализовал момент», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.