Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Горшков: голы Соболева на сборах — хорошо, у него с этим возникали сложности

Александр Горшков: голы Соболева на сборах — хорошо, у него с этим возникали сложности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о трёх забитых мячах нападающего «Зенита» Александра Соболева в текущее межсезонье.

«Не могу сказать, получится ли раскрыться Соболеву во второй части сезона. Однако голы в матчах на сборах — это очень хорошо, потому что у Александра с этим возникали сложности. Но рановато делать выводы, что он будет играть так же и в чемпионате. В любом случае только официальные игры дадут ответ, получится ли у Соболева, ведь товарищеские матчи — это совсем другое.

Тем не менее матчи на сборах могут предоставить Александру шанс, чтобы Семак сделал на него больший акцент в чемпионате. Однако не могу утверждать, что у него всё получается, поскольку не смотрел игры «Зенита» и не видел забитые мячи Соболева. Может быть, он всю встречу выглядел плохо, но оказался в нужном месте и реализовал момент», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тарханов: Соболев — человек-гол. Он, как Герд Мюллер, играет не броско, но забивает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android