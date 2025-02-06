Егор Титов: не следил за Иличем, не знаю, как он выглядит

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о качестве трансферного окна для красно-белых с учётом потенциальных покупок полузащитника Ивана Илича, а также нападающих Пабло Солари и Леви Гарсии.
— Если учитывать трансферы Илича, Солари и Гарсии как состоявшиеся, можно ли сказать, что «Спартак» сильнее других провёл трансферное окно?
— Огромная загадка для меня. Я не следил за игроком из Италии, не знаю, как он выглядит. Если топ-менеджеры «Спартака» вели его, то это не просто так. Читаю многих блогеров, которые говорят, что он подвержен травмам. Тоже вопрос.
Мы можем давать какие-то оценки в мае по окончании сезона, когда узнаем, кто будет чемпионом. Надеюсь, если эти игроки будут в «Спартаке», то они принесут пользу, — приводит слова Титова Metaratings.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао улетел в Барселону для завершения сделок по Иличу и Гарсии. Подчёркивалось, что в столице Каталонии эти футболисты пройдут медобследование, после чего обе сделки должны быть закрыты.
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