«Валенсия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30 мск

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортис Арьясом. Начало игры — в 23:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее в полуфинал турнира вышли мадридский «Атлетико», разгромивший «Хетафе» на своём поле со счётом 5:0, и мадридский «Реал», который одержал победу над «Леганесом» со счётом 3:2.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.