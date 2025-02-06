Чанов — о Вильягре в ЦСКА: команде всегда нужен хороший опорный полузащитник

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался относительно потенциального перехода полузащитника Родриго Вильягры из «Ривер Плейт» в ЦСКА.
«Что касается возможного перехода Вильягры в ЦСКА, команде всегда нужен хороший опорный полузащитник. Благодаря им строится игра всей команды. Но современный футбол предполагает не одного опорника, а двух. Поэтому запросы ЦСКА понятны. Не сказал бы, что армейцам нужно брать опорника только с характером, как у Вернблума. Понтус был в тот момент, но можно вспомнить Рахимича, у которого не было скорости, но он цементировал центр поля. Сейчас футбол меняется, поэтому от опорника требуется не только защищаться, но и быть активным впереди», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Самые титулованные футбольные клубы России: