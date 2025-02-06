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Анчелотти высказался о перепалке между Модричем и Винисиусом в матче с «Леганесом»

Анчелотти высказался о перепалке между Модричем и Винисиусом в матче с «Леганесом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о словесной перепалке между капитаном «сливочных» Лукой Модричем и крайним нападающим Винисиусом Жуниором в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (2:3).

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Модрич – 18'     0:2 Эндрик – 25'     1:2 Крус – 39'     2:2 Крус – 59'     2:3 Торрес – 90+3'    

― Что вы думаете о том, что Модрич наругал Винисиуса?
― Не знаю, что сказал Модрич. Однако нужно всегда уважать то, что говорит Лука, — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, хорватский футболист сделал замечание Винисиусу за то, что тот не стал отрабатывать в обороне в эпизоде, когда соперники разыграли угловой у ворот «Реала» при счёте 2:2. 24-летний нападающий возразил на претензии Модрича, после чего последний повысил голос на Винисиуса. Помимо хорватского хавбека, замечание бразильцу также сделал полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде.

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