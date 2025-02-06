Анчелотти высказался о перепалке между Модричем и Винисиусом в матче с «Леганесом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о словесной перепалке между капитаном «сливочных» Лукой Модричем и крайним нападающим Винисиусом Жуниором в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Леганесом» (2:3).

― Что вы думаете о том, что Модрич наругал Винисиуса?

― Не знаю, что сказал Модрич. Однако нужно всегда уважать то, что говорит Лука, — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, хорватский футболист сделал замечание Винисиусу за то, что тот не стал отрабатывать в обороне в эпизоде, когда соперники разыграли угловой у ворот «Реала» при счёте 2:2. 24-летний нападающий возразил на претензии Модрича, после чего последний повысил голос на Винисиуса. Помимо хорватского хавбека, замечание бразильцу также сделал полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде.

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