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Винисиус трогательно обратился к завершившему карьеру Марсело

Винисиус трогательно обратился к завершившему карьеру Марсело
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на новость о завершении карьеры экс-защитника «сливочных» Марсело.

«Для меня было честью наблюдать за твоей игрой и быть частью этой невероятной карьеры. Некоторые футболисты — волшебники с мячом, другие — победители. Но лишь немногие являются и волшебниками, и победителями. Именно ты — один из них.

Спасибо за советы, нагоняи и время, проведённое вместе. Мы побеждали вместе на поле, и мы друзья за его пределами. Удачи в твоём новом испытании. Легенда!» — написал Винисиус в соцсетях.

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза — Кубок страны.

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