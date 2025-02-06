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«Зенит» готов заплатить за Жерсона € 35 млн и предлагает ему оклад в € 7,2 млн — Нету

«Зенит» готов заплатить за Жерсона € 35 млн и предлагает ему оклад в € 7,2 млн — Нету
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«Зенит» увеличил предложение для «Фламенго» по трансферу 27-летнего полузащитника Жерсона с € 28 млн до € 35 млн. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, санкт-петербургский клуб готов платить бразильскому футболисту € 600 тыс. в месяц или € 7,2 млн в год. При этом сине-бело-голубые предлагают Жерсону контракт, рассчитанный на четыре года.

Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Жерсона составляет € 20 млн.

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