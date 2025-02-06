Сенников: Помазун со своим опытом сможет бороться за место в основном составе «Спартака»

Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о переходе голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА в «Спартак». По мнению Сенникова, у Помазуна достаточно опыта, чтобы бороться за место в основном составе.

«Спартаку» после ухода Селихова нужен был вратарь уровня Помазуна. Илья был основным голкипером в «Урале». Думаю, с его опытом Помазун сможет бороться за место в основном составе. У Ильи хорошая школа, стабильность и большое количество матчей в РПЛ. Но Максименко набрал оптимальную форму, поэтому Илье будет непросто. Однако в «Спартаке» всё время идёт такая ротация вратарей, и у Помазуна будет шанс», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.