Синицын: переезд Игнатьева в Алжир — шаг отчаяния или попытка перезапустить карьеру?

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева из армянского «Урарту» в алжирскую «Кабилию».

«Только недавно прочитал, что Иван Игнатьев перешёл в алжирский клуб. Видимо, не имея лучших вариантов, ему пришлось выбирать из того, что было. Нужно понимать: переезд Игнатьева в Алжир — это шаг отчаяния или попытка самостоятельно перезапустить свою карьеру?» — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Урарту» Игнатьев забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 19 матчах, всё ещё являясь лучшим бомбардиром чемпионата Армении сезона-2024/2025.