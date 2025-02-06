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Marca: 12-летний сын Месси Тьяго забил 11 голов «Атланте» в матче Кубка МЛС U13

Marca: 12-летний сын Месси Тьяго забил 11 голов «Атланте» в матче Кубка МЛС U13
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Тьяго Месси, являющийся сыном нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, забил 11 голов в матче Кубка МЛС среди футболистов до 13 лет с «Атлантой», благодаря чему «цапли» одержали победу со счётом 12:0. Об этом сообщает Marca. 12-летний сын Месси выступает за молодёжную команду «Интер Майами» на позиции нападающего.

Тьяго Месси присоединился к академии «Интер Майами» в 2023 году.

Лионель Месси выступает в составе взрослой команды «цапель» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах, в которых отметился 34 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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