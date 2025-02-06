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Каборе: Галицкий выделил мне свой вертолёт, чтобы я прилетел на базу и подписал контракт

Каборе: Галицкий выделил мне свой вертолёт, чтобы я прилетел на базу и подписал контракт
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий выделил ему личный вертолёт, чтобы футболист смог прилететь на базу и подписать контракт. Каборе отметил, что это был его первый полёт на вертолёте.

— Это правда, что вы с Галицким летали на его вертолёте по Краснодару?
— Ха-ха, было такое дело. Это было весело, даже очень. В день подписания контракта с «Краснодаром» он выделил мне свой вертолёт, чтобы я мог прилететь на базу клуба и подписать контракт. Крутой момент, если честно.

— Вы сами управляли вертолётом?
— Конечно, нет! Я бы просто тогда не подписал контракт. (Смеётся.) Но вообще, я никогда не забуду тот день, ведь тогда я впервые полетал на вертолёте. Это были классные эмоции, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».

Напомним, с 2015 по 2019 год Шарль Каборе выступал за «Краснодар», в составе которого провёл 124 матча, отметился двумя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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