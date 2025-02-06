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«Фламенго» намерен поднять зарплату Жерсону на фоне интереса «Зенита» к игроку — O Globo

«Фламенго» намерен поднять зарплату Жерсону на фоне интереса «Зенита» к игроку — O Globo
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Совет директоров «Фламенго» хочет сохранить в клубе 27-летнего полузащитника Жерсона, предложение по которому сделал санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает O Globo.

По информации источника, руководство красно-чёрных не желает отпускать футболистов основного состава до клубного чемпионата мира, который начнётся в грядущем июне. Боссы «Фламенго» хотят, чтобы Жерсон продлил свой контракт, заканчивающийся в декабре 2027 года, и готовы повысить его заработную плату.

Ранее журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что «Зенит» предложил «Фламенго» € 35 млн за переход 27-летнего полузащитника. Подчёркивается, что самому Жерсону сине-бело-голубые готовы платить € 7,2 млн в год.

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