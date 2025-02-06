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Борис Игнатьев: переход в МЛС — потеря для Шапи Сулейманова, он плывёт по течению

Борис Игнатьев: переход в МЛС — потеря для Шапи Сулейманова, он плывёт по течению
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался о переходе российского нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в американский «Спортинг Канзас-Сити».

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы представитель российского футбола играл на более высоком уровне, чем «Канзас-Сити» в МЛС. И не просто играл, а решал конкретные задачи. Шапи должен был предъявлять к себе особые претензии и продолжать делать всё возможное, чтобы выступать на более высоком уровне. Но мы этого не видим.

Сулейманов плывёт по течению и воспринимает это как нормальное явление. Переход в МЛС — это потеря для Шапи. Думаю, вряд ли он вернётся в Европу из Америки. Не вижу у него какого-то футбольного развития в США, но есть определённые плюсы в житейском плане. Ведь Америка — это Америка», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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