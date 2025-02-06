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Деменко: Игнатьев не играет нигде, неприятно, но он сам выбрал свой путь

Деменко: Игнатьев не играет нигде, неприятно, но он сам выбрал свой путь
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказал мнение о переходе российского нападающего Ивана Игнатьева в алжирскую «Кабилию» из «Урарту».

«Непонятное действие со стороны Игнатьева. Почему именно Алжир? Условия там, что ли, лучше? Тяжело понять Игнатьева в этой ситуации, что у него там внутри. По-футбольному он поступил неправильно. Хороший игрок, интересный, но сначала в «Краснодаре» чуть не подождал момента, потом — в других клубах. А сейчас нигде и никак не выступает. Неприятно, но он сам выбрал свой путь. Это его судьба», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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