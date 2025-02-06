ЦСКА получил отказ в трансфере крайнего защитника из бразильской «Баии» — Сантана

ЦСКА повторно обратился в бразильский клуб «Баия» с целью приобретения 25-летнего левого защитника Лусиано Джубы. Об этом сообщает журналист Юри Сантана в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Баия» отказала красно-синим в трансфере Джубы, поскольку не намерена продавать футболиста в начале года. Подчёркивается, что это вторая попытка ЦСКА подписать 25-летнего защитника. Впервые армейцы проявили интерес к Джубе перед его переходом в «Баию», который состоялся в сентябре 2023 года.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме Чанов — о Вильягре в ЦСКА: команде всегда нужен хороший опорный полузащитник

Самый дорогой трансфер в истории футбола: