Энрике признался, что призывает игроков «ПСЖ» подражать Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, как чувствует себя команда после перехода нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» прошлым летом. Энрике считает, что уход форварда пошёл на пользу парижской команде, а также призвал остальных футболистов подражать Мбаппе.

«В прошлом сезоне я имел большую смелость, объявив, что наша команда станет лучше в атаке и в защите. Я по-прежнему считаю, что мы стали лучше в обоих аспектах, цифры говорят об этом.

Игроки восприняли [уход Мбаппе] как вызов. Конечно, мы хотели бы сохранить Килиана, потому что все его любили, но команда отреагировала на его уход положительным образом.

Я говорил вам, что вместо игрока, который забивает 40 голов, я хотел, чтобы все игроки забивали много мячей. У нас уже был футболист, который превзошёл это число, и я призываю других подражать ему», — приводит слова Энрике L'Equipe.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 31 матче за «Реал» во всех турнирах. За это время футболист забил 21 гол и отдал три результативные передачи.